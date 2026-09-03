Графіки відключення світла у Чернігівській області з 4 по 6 вересня запроваджуються через ремонтні роботи.

Графіки відключення світла в Чернігівській області з 4 по 6 вересня передбачають планові знеструмлення в Остерській територіальній громаді. Як повідомляє Остерська громада, енергетики проводитимуть ремонтні роботи на обладнанні підстанцій та у вузлах обліку електроенергії.

Село Євминка залишиться без світла 4 і 5 вересня

У селі Євминка планове відключення електроенергії триватиме два дні поспіль — 4 вересня з 09:00 до 18:00 та 5 вересня з 09:00 до 18:00. Причина — виконання ремонтних робіт на обладнанні підстанції. Знеструмлення торкнеться вулиці Київської, зокрема будинків №№ 294, 316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 326А, 327–337.

У місті Остер світло вимикатимуть 4 вересня

4 вересня, з 09:00 до 18:00, електроенергії не буде й у частині міста Остер через роботи в системах або вузлах обліку. Під відключення потрапляють будинки на вулицях А.О. Грановського (№№ 3, 5, 7), Будівельників, Воскресенській (№№ 45, 47), Дніпровської флотилії, Затишній, Колесника, Миру, Набережній (№№ 6, 8А), Незалежності, Рибальській, Соборній, Шевченка та Ярослава Мудрого (№ 137А).

Що робити мешканцям

Під час планових знеструмлень варто заздалегідь зарядити телефони й павербанки, підготувати запас води та ліхтарики. Графік на 6 вересня Остерська громада публікує на офіційному сайті в розділі «Планове відключення електроенергії» — адреси й години краще перевіряти безпосередньо перед зазначеною датою.

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