Під час офіційної евакуації з Херсона містянам пропонують безкоштовний проїзд залізницею, одноразову допомогу в 12 600 гривень та безстрокове розміщення у гуртожитках і переобладнаних дитсадках на Хмельниччині.

Журналісти видання «Шелтер» зателефонували до контактного центру Херсонської обласної військової адміністрації під виглядом місцевої жительки, яка планує виїзд, щоб дізнатися про актуальні правила евакуації. Як з'ясувалося, тим, хто вирішив залишити місто, обіцяють не лише безкоштовну дорогу, а й грошову допомогу та дах над головою.

Одним із напрямків для переселення херсонців наразі є Хмельницька область. Людей, як правило, розселяють у гуртожитках або переобладнаних дитячих садках. «Якщо ви хочете евакуюватися, повідомляєте про це. У нас є спеціальний вагон у поїзді, вас безкоштовно доправлять. Там зустрінуть працівники обладміністрації та поселять», — розповіла працівниця контактного центру Херсонської ОВА.

Жити в наданому приміщенні можна безстроково — фактично до закінчення війни. Водночас після прибуття соціальні служби допомагають евакуйованим із пошуком роботи або пропонують стати на облік у місцевому центрі зайнятості. Якщо людина знайде роботу, вона зможе орендувати житло самостійно.

Для отримання підтримки необхідно насамперед оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). У контактному центрі повідомили, що після цього переселенці можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 12 600 гривень.

Приводом до активізації евакуації стала чергова ворожа атака: 27 серпня російські війська вдарили по Херсонській ТЕЦ чотирма керованими авіабомбами. Після цього голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав херсонців, які «мають можливість, друзів чи родичів у безпечних регіонах», залишати місто.

Що потрібно, щоб евакуюватися

Спершу містянин, який вирішив виїхати, має повідомити про це до контактного центру Херсонської ОВА. Далі йому надають місце у спеціальному вагоні поїзда та безкоштовно доправляють до Хмельницької області. На місці переселенця зустрічають працівники обладміністрації, допомагають із поселенням у гуртожитку чи переобладнаному дитсадку, а соціальні служби сприяють із пошуком роботи або постановкою на облік у центрі зайнятості. Окремо потрібно оформити статус ВПО — саме після цього надається одноразова виплата 12 600 гривень.