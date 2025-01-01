Українцям надали топ нових та класичних фільмів для перегляду на Новий рік.

Від «Аватара» до «Опенгеймера» українцям представили рейтинг ідеальних фільмів для перегляду на Новий рік!

2024 майже закінчився, і настає новий 2025, і немає кращого способу провести Новий рік, ніж подивитися фільми!

Складено список деяких з найпопулярніших фільмів, коли-небудь знятих, включаючи деякі з тих, що вийшли лише цього року, щоб ви могли вибрати відпочиваючи в перший день нового 2025 року.

«Парк Юрського періоду» (1993)

Багатий підприємець (Річард Аттенборо) таємно створює тематичний парк із живими динозаврами, взятими з доісторичної ДНК. Перед днем ​​відкриття він запрошує команду експертів (Сема Ніла, Лору Дерн та Джеффа Голдблюма) та двох своїх нетерплячих онуків, щоб вони оглянув парк та допомогли заспокоїти стривожених інвесторів. Однак парк виявляється зовсім не кумедним, оскільки системи безпеки відключаються, а динозаври втікають.

«Месники: Фінал» (2019)

Після руйнівних подій «Месники: Війна нескінченності» всесвіт перебуває в руїнах через зусилля Божевільного Титана Таноса (Дош Бролін). За допомогою союзників, що залишилися, месники повинні зібратися знову, щоб скасувати дії Таноса і відновити порядок у всесвіті раз і назавжди, незалежно від того, які наслідки можуть бути за цим.

Чужі »(1986)

Коли рятувальна команда знаходить рятувальну капсулу Ріплі (Сігурні Уівер) більше 50 років по тому, вона виявляє, що тераформери знаходяться на тій самій планеті, де вони знайшли інопланетний вигляд. Коли компанія відправляє сім'ю колоністів розслідувати її історію, весь зв'язок із планетою та колоністами втрачається. Вони наймають Ріплі та колоніальних морських піхотинців, щоб повернутися та пошукати відповіді.

«Термінатор 2: Судний день» (1991)

Пройшло майже 10 років з того часу, як Сара Коннор (Лінда Гамільтон) стала метою знищення кіборгом з майбутнього. Тепер її син Джон (Едвард Ферлонг), майбутній лідер опору, є метою для нового, більш смертоносного термінатора (Роберт Патрік). Опору знову вдалося відправити захисника (Арнольд Шварценеггер), щоб спробувати врятувати Джона та його матір Сару.

«Людина-павук: Через всесвіт» (2023)

Майлз Моралес (Шамейк Мур) повертається у наступному розділі оскароносної саги Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Після возз'єднання з Гвен Стейсі (Хейлі Стайнфелд), постійний, доброзичливий сусід Брукліна Людина-павук катапультується через Мультивсесвіт, де він стикається з командою людей-павук, яким доручено захищати саме її існування. Але коли герої стикаються через те, як упоратися з новою загрозою, Майлз виявляється втягнутим у бій з іншими Павуками і повинен переосмислити, що означає бути героєм, щоб він міг врятувати людей, яких він любить найбільше.

«Аватар» (2009)

У 22 столітті паралізований морський піхотинець (Сем Вортінгтон) вирушає на місяць Пандору з унікальною місією, але йому доводиться розриватися між виконанням наказів та захистом інопланетної цивілізації.

Оппенгеймер (2023)

Історія ролі Дж. Роберта Оппенгеймера (Кілліан Мерфі) у розробці атомної бомби під час Другої світової війни.

Джерело: moviefone .

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