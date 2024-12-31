Деякі з нас ухвалюють новорічні рішення, деякі з нас ставлять цілі на новий 2025 рік.

Під обома лежать наші бажання, те, що в глибині душі ми сподіваємося, буде намальовано на чистому полотні - ці новорічні побажання мають силу, тому що вони керуються нашим бажанням.

Наші бажання сильні, якщо ми їх шануємо та ставимося до них серйозно. Прямо зараз я об'єдную свою енергію з вашою і бачу, як усі ваші новорічні бажання збуваються. Ось три кроки, які допоможуть це здійснити.

Визволення. Щоб у вашому житті не вийшло в 2024 році, настав час відпустити це.

Можливо у вас були фінансові проблеми; багато людей постраждали економічно минулого року. Можливо, ви втратили роботу чи навіть будинок. Можливо, закінчились важливі стосунки.

Візьміть аркуш паперу та розріжте його на смужки. На кожній смужці напишіть одну болісну річ, яку ви пережили у 2024 році. Запишіть усі, кожна важка подія.

Коли ви відчуєте, що ви вихлюпнули все зі свого серця на папір, знайдіть металеву або керамічну миску. Покладіть аркуші паперу в миску та спаліть їх. Відпустіть кожну з цих хворобливих подій, подякуйте їм за те, чого вони вас навчили, і відпустіть їх. Минуле скінчилося.

Святкуйте. Тепер візьміть блокнот і запишіть все, що сталося у 2024 році, за що ви вдячні.

Витратьте трохи часу на свій перелік. Чим більше ми вдячні за добрі речі, тим більше доброго приходить у наше життя. Потім відкладіть свій блокнот і дозвольте святкувати. Подякуйте Богу (як би ви не розуміли Бога) за багатство вашого життя. Заплющте очі і дозвольте собі відчути щастя.

Візуалізуйте. Візьміть свій блокнот і на чистій сторінці напишіть:

«Я ухвалюю це чи щось найкраще для найвищого блага всіх зацікавлених сторін у Божественний час».

Тепер запишіть кожне ваше новорічне бажання. Запишіть їх як прості, прямі позитивні твердження, кожне з яких відокремлено рядком.

Хороший спосіб записати всі ваші бажання – подумати про те, що ви хочете робити, ким бути і що мати у новому 2025 році.

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