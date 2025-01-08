Мостиський районний суд Львівської області ухвалив вирок для мешканця Івано-Франківська Назарія Годзюра, який намагався переправити ухилянта за кордон, сховавши його під сидінням мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.
Суд визнав водія винним у незаконному перетині державного кордону та призначив умовне покарання.
Згідно з матеріалами справи, у травні цього року Назарій Годзюр створив спеціальну нішу під заднім сидінням свого мікроавтобуса, аби перевезти через військовозобов’язаного.
16 травня водій прибув до пункту пропуску «Шегині», де, надаючи неправдиві відомості про кількість осіб у транспортному засобі, намагався обійти прикордонний контроль. Однак під час перевірки виявилося, що в спеціально облаштованій ніші мікроавтобуса перебував чоловік, який намагався виїхати за межі України.
На суді Назарій Годзюр повністю визнав свою провину.
Суддя Світлана Гіряк визнала Назарія Годзюра винним у незаконному переправленні осіб через кордон (ч.1 ст. 332 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.
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