До кінця 2025 року долар може досягти позначки 47 грн.

Про це повідомляє виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірній програмі Ранок.LIVE.

За його словами, українці повинні готуватися до подорожчання американської валюти, яке продовжиться протягом наступного року. Очікується, що 2025 рік почнеться з курсу долара на рівні 42 грн/дол., а завершиться на позначці близько 47 грн/дол. Відповідно до того, що в Державному бюджеті на 2025 рік закладено середньорічний курс 45 грн/дол., реальна ситуація може бути менш оптимістичною.

Експерт вважає, що протягом наступних 12 місяців долар стане дорожче, а кінцевий курс може коливатися в межах 47-47,5 грн/дол. Це зумовлено обмеженим числом учасників валютного ринку в Україні. За словами Пендзина, фактично єдиним продавцем валюти є Національний банк України, що значно впливає на курс.

"В Україні немає валютного ринку (в певному сенсі). Нормальна ситуація — це коли є купа продавців валюти, вони ж експортери, є багато покупців, вони ж імпортери, і їх співставлення попиту/пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок", — каже він.

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