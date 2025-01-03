Відомий український ведучий, зірка шоу "Голос країни" та "Танці із зірками" Юрій Горбунов висловився про свого колегу, хореографа Владислава Яму, який виїхав за кордон у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

В інтерв'ю YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Горбунов розповів, що востаннє бачив Яму ще на початку війни.

Зараз Владислав Яма проживає у США, куди він виїхав у лютому 2022 року разом із дружиною та сином. За словами Горбунова, танцівник не звертався до нього за порадою щодо свого виїзду.

Ведучий додав, що навіть якби це сталося, він не став би давати рекомендації. Горбунов зазначив, що не засуджує дії Ями, незважаючи на неоднозначну реакцію багатьох громадських діячів щодо його виїзду.

За словами ведучого, він не збирався давати жодних порад хореографу, навіть якщо той сам до нього звернувся. Ведучий наголосив, що кожна людина у такій ситуації має право приймати власне рішення.

"Чи засуджую я його? У кожного є своя правда. Він тобі на будь-який докір відповість тим, що він повинен оберігати свою сім'ю і завезти їх у безпечне місце. Все, що йому можу говорити. Так само як Виннику, чи ще комусь. , ніяких порад я не давав і давати не збираюся" - заявив Горбунов.

Горбунов також зазначив, що в такі скрутні часи важливо поважати вибір кожного, хто вирішує, як діяти у складній ситуації.

"У кожного своя правда і кожен сам вирішує, як йому діяти в цих обставинах", - підкреслив він, висловивши свою позицію щодо рішень, ухвалених багатьма українськими знаменитостями у період війни.

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