Хрещення — третє церковне свято і завершує різдвяно-новорічний цикл, у народі часто можна зустріти назву "Йордан".

Саме хрещення Ісуса стало початком важливої ​​події у житті кожного віруючого, як Таїнство хрещення.

Уранці на Хрещення у храмах проводиться святкова служба, яку віруючі обов'язково відвідують.

Хрещення, свято Хрещення Господнього, Богоявлення - це всі назви однієї важливої ​​в церковному календарі дати, присвяченої хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан.

Цього дня забороняється сваритися, лихословити, лаятися, обманювати, бажати зла, пліткувати чи ображати.

Не слід брати і давати гроші у борг.

Також краще відкласти домашні справи та роботу на інший день, а Хрещення провести в молитві.

Не можна відмовляти у допомозі, якщо вас про неї просять і ворожити.

Здавна існувала ще одна цікава заборона, наші предки намагалися не ставити на підлогу ємність із освяченою водою чи розбавляти її.

До 1 вересня 2023 року Водохреща щороку українці святкували 19 січня, але після переходу на новоюліанський календар більшість церковних свят святкується на 13 днів раніше.

Тому у 2025 році Хрещення Господнє потрапляє на дату 6 січня.

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