Хрещення — третє церковне свято і завершує різдвяно-новорічний цикл, у народі часто можна зустріти назву "Йордан".
Саме хрещення Ісуса стало початком важливої події у житті кожного віруючого, як Таїнство хрещення.
Уранці на Хрещення у храмах проводиться святкова служба, яку віруючі обов'язково відвідують.
Хрещення, свято Хрещення Господнього, Богоявлення - це всі назви однієї важливої в церковному календарі дати, присвяченої хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан.
Цього дня забороняється сваритися, лихословити, лаятися, обманювати, бажати зла, пліткувати чи ображати.
Не слід брати і давати гроші у борг.
Також краще відкласти домашні справи та роботу на інший день, а Хрещення провести в молитві.
Не можна відмовляти у допомозі, якщо вас про неї просять і ворожити.
Здавна існувала ще одна цікава заборона, наші предки намагалися не ставити на підлогу ємність із освяченою водою чи розбавляти її.
До 1 вересня 2023 року Водохреща щороку українці святкували 19 січня, але після переходу на новоюліанський календар більшість церковних свят святкується на 13 днів раніше.
Тому у 2025 році Хрещення Господнє потрапляє на дату 6 січня.
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