У фільмі "Хороша погана дівчинка" Ніколь Кідман намагається реалізувати свій задум, але через велику помилку в кастингу та деякі проблеми зі сценарієм вона і глядачі в результаті залишаються скоріше розчарованими, ніж задоволеними.

Ромі (Ніколь Кідман) у фільм "Хороша погана дівчинка" - впливовий генеральний директор, сексуально незадоволена у своєму в іншому щасливому шлюбі з Джейкобом (Антоніо Бандерас). Коли до офісу прибуває нова група стажистів,

Ромі незрозумілим чином тягне до Семюеля (Харріс Дікінсон). Спочатку вони фліртують, але незабаром все стає спекотніше і гарячіше, коли Ромі та Семюел досліджують свої бажання один з одним, водночас намагаючись не зруйнувати свої життя.

"Гарна погана дівчинка" - фільм, який мав деякий потенціал для дослідження аспекту жіночого бажання, який рідко показують на екрані, але ніколи не задовольняв своєї теми.

Хоча багато сцен були вдалими — з одним зірковим моментом для Джейкоба Бандераса — більша частина сексуальної напруги та тяжіння між Кідманом і Дікінсоном не вдалася.

Експерти дійсно вважають, що шанувальникам Кідман сподобається Фільм "Хороша погана дівчинка", і, як і для деяких інших фільмів у цьому поджанрі трилера, він безперечно має свою аудиторію.

Фільм вийде до українського прокату вже 16 січня 2025 року.

Джерело: withashleyandco .

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