Тімоті Шаламе заздалегідь записав свій вокал для виконання ролі Боба Ділана у фільмі Джеймса Менголда "Повний незнайомець", але він також співав наживо.

Менголд вирішив, що виступатиме наживо Тімоті Шаламе, після того, як був вражений грою актора у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець".

Це не типовий біографічний фільм, як каже Менголд, тому що історія не прив'язана до народження та історії життя Ділана.

Швидше, фільм фокусується на Ділані та фолк-сцені у Нью-Йорку того часу.

Менголд сказав глядачам у WGA під час пост-показу в Беверлі-Хіллз у п'ятницю ввечері:

«Іншою перевагою було те, що між 1961 та 1965 роками він написав усі пісні, які звучать у цьому фільмі, — а цьому хлопцеві не було й 24 років, коли фільм закінчується. Це лише десята частина пісень, які він написав у той період».

В інших випадках команда звукорежисерів використовувала 40 різних практичних мікрофонів, які відповідають тому періоду.

Мейтленд пояснив: «Ідея полягала в тому, щоб отримати трохи інший звук у кожному окремому місці, використовуючи практичні мікрофони того періоду. Це допомогло створити чудову звукову картину. Але Тіммі був на 100% живим. Це було дуже дивно».

Головний музичний редактор Тед Каплан зазначив, що хоча у фільмі не показані повні виступи чи моменти з піснями, кожен із них був записаний «від початку до кінця».

Джерело: variety .

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