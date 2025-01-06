Нещодавно представлений офіційний постер фільму "Сент-Екзюпері" є портретом Луї Гарреля, що відображає рішучість і пристрасть знаменитого автора «Маленького принца».

З'явилися перші інсайди довгоочікуваного фільму «Сент-Екс» режисера Пабло Агуеро, присвяченого Антуану де Сент-Екзюпері.

У фільмі "Сент-Екзюпері" головну роль грає Луї Гаррель, а також Венсан Кассель та Діана Крюгер.

Історія, дія якої відбувається у Франції, Нью-Йорку та Патагонії, слідує за Сент-Екзюпері у 1930 році, коли він був пілотом Aeropostale в Аргентині.

Коли його близький друг та найкращий пілот Анрі Гійоме зникає в Андах, Сент-Екзюпері вирушає на небезпечні пошуки, щоб знайти його.

Нещодавно завершені зйомки фільму "Сент-Екзюпері" тривали десять тижнів і проводилися технічною групою, включаючи головного оператора Клер Матон, яка отримала премію Сезар за "Портрет юної красуні у вогні".

Фільм, попередньо придбаний Canal+ та Ciné+, поширюватиметься StudioCanal та випуститься з 11 грудня.

Завдяки зворушливій історії та висококласному акторському складу "Сент-Екзюпері" обіцяє стати першою кіноподією нового року, яка завершує 80-ті роковини його зникнення.

Фільм "Сент-Екзюпері", режисера Пабло Агуеро, в Україні вийде на великий екран 23 січня.

За підтримки виняткового акторського складу, включаючи Луї Гарреля у ролі Антуана де Сент-Екзюпері, Діану Крюгер та Венсана Касселя, цей біографічний фільм відтворює значний період у житті письменника-авіатора.

Джерело: lepetitprince .

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