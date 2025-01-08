До вашої уваги пропонується щоденний гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 9 січня.

Щоденне читання карт Таро і гороскоп для всіх знаків зодіаку на 9 січня.

Якщо у вас є час у цей день, можливо, виділіть його, щоб зробити щось для людини, що потребує, або бути поряд з членом сім'ї, який не може піклуватися про себе сам.

Не ігноруйте свій інстинкт не ділитися, коли вам задають навідні питання, які залишають вас із сумнівом відповідати на них. Прислухайтеся до своєї інтуїції.

Гороскоп Таро на 9 січня для всіх знаків Зодіаку:

Телець (20 квітня – 20 травня)

Сімка Пентаклею, Перевернута

Настав час побачити, де ви зараз і куди ви сподіваєтеся потрапити. Можливо, ви поспішаєте надто швидко і можете втратити час.

Але якщо ви зупинитесь і просто проведете міні-оцінку, ви не тільки уникнете непотрібних помилок, але і, можливо, знайдете спосіб зробити щось краще, що ви пропустили раніше.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Королева Жезлов, перевернута

Шануй себе. Це слова, які ти, можливо, чув раніше, але донедавна вони не усвідомлювалися по-справжньому.

Це був довгий шлях, але подорож багато чого тебе навчила. Не знецінюй те, що ти пережив, і те, чого тебе навчило життя про кохання та стосунки.

Рак (21 червня – 22 липня)

Дев'ятка Жезлов, перевернута

Успіх не завжди очевидний і сухий. Можливо, ви зараз боретеся за те, щоб зробити цю ситуацію більш здійсненною для вас.

Ви можете прийти до моменту, коли зрозумієте, що ви можете впоратися, а про що вам просто потрібно сказати, що ви не хочете, і видалити це зі свого життя.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Пара пентаклів

Виберіть щось одне. У вас дуже багато справ одночасно, і це розсіює вашу увагу.

Ви можете думати, що досягаєте більшого, виконуючи мікрозавдання, але ви можете досягти більшого, якщо зосередитеся на чомусь одному і виконайте його добре.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Шістка Пентаклей, Перевернута

Бережіть себе, щоб не вигоріти. Ви не можете бути єдиною людиною, яка завжди дає. Це несправедливо по відношенню до вас та вашого часу. Відносини мають бути збалансованими та рівними.

Якщо ви той, хто завжди робить щось для інших, але нічого не отримує натомість, навіть якщо вас це не хвилює, погано завжди відкладати свої потреби та бажання убік заради того, хто може бути невдячний.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Десятка Мечів

Зрада реальна, і це боляче. Ви можете почуватися так сумно, коли думаєте про те, що сталося. Навіть важко знову довіряти.

Можливо, ви думаєте, що цього ніколи не зробите. Але цього разу все зрештою стане кращим.

Вірте в те, що час лікує рани, але ви повинні вірити, що майбутнє буде кращим для вас.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Сімка Кубків, перевернута

Коли у вас так багато варіантів вибору, це може спантеличити.

Намагайтеся звузити коло питань, щоб не виникало відчуття, що ви не можете зробити вибір.

Допоможіть собі, припустивши, що можливостей не так вже й багато.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Двійка Кубків

Кохання тут. Ти можеш зустріти когось нового, і все просто стане на свої місця.

Навіть робочі проекти чи проекти, які є предметом вашого захоплення, принесуть вам сильне почуття щастя та задоволення.

У вас може виникнути відчуття, що ви робите щось із прекрасного місця, і світ починає здаватися вам яскравішим.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Вісімка Жезлов, перевернута

Зміни неминучі, тому коли ви намагаєтеся їх зупинити, здається, що це щось погане.

Але іноді потрібно просто дозволити життя текти своєю чергою і йти своєю чергою.

Можливо, ви не готові дозволити речам відбуватися такими, якими вони є, але ви оціните можливість навчитися довіряти тому, чого ви не можете зрозуміти чи передбачати.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Імператриця

Ви народжуєте щось нове, освіжаючий і навіть прекрасний.

У вас така добра і щедра натура, що це відбивається у всьому, що ви кажете та робите.

Ви пробуджуєте найкраще в інших, і ваш вплив допомагає проливати світло на житті людей, що вас оточують.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Світ

Є так багато речей, які допомогли вам опинитися там, де ви зараз.

Ви продовжуєте помічати позитивні зміни у своєму житті.

Одного разу, коли ви опинитеся там, де хочете бути, ви не тільки допоможете собі, але й знайдете силу допомагати іншим.

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