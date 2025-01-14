Загалом середня ціна молока третього ґатунку склала 18,63 грн/кг без ПДВ, що на 7 копійок більше, ніж місяць тому.

Ціни на молоко-сировину в Україні стабілізуються за рахунок надлишку молока на внутрішньому ринку та зниження експорту молочних продуктів під час новорічно-різдвяних свят.

Така ситуація, за словами аналітиків Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, посприяла зниженню ціни з боку молокопереробних підприємств, що, у свою чергу, може призвести до зменшення закупівельних цін у короткостроковій перспективі.

Станом на 25 грудня середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 19,60 грн/кг без ПДВ, що на 20 копійок більше, ніж місяць тому. Ціна варіюється від 18,50 до 20,50 грн/кг. Але відносно показників станом на 1 грудня, ціна на екстра ґатунок знизилась на 10 копійок. Молоко вищого гатунку коштує в середньому 18,65 грн/кг, не змінившись за останній місяць. Ціна молока першого ґатунку залишилася на рівні 17,65 грн/кг.

Загалом середня ціна молока третього ґатунку склала 18,63 грн/кг без ПДВ, що на 7 копійок більше, ніж місяць тому.

Аналітики пояснюють стабільність зниження цін попитом на молоко-сировину в Україні та зменшення обсягів експорту молочних продуктів у святковий період.

Із факторів, що сприяли зниженню ціни, стало рішення Польщі вивести на ринок 1 тисячу тонн вершкового масла з державних резервів для стабілізації ринку.

Крім того, скорочення споживчої здатності населення через зростання вартості продуктів харчування впливає на зниження попиту на молочну продукцію. Споживачі з низьким доходом все частіше замінюють молочні продукти на дешевші альтернативи, як-от спреди.

Прогнозується, що з початку 2025 року закупівельні ціни можуть знизитися через зростання надлишків молока-сировини на ринку України.

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