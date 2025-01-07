Український військовий підняв важливу проблему мобілізації осіб, які через медичні або соціальні обставини не можуть виконувати бойові завдання.

Про написав у Facebook військовий Сергій Огородник.

У своєму дописі на Facebook він зауважив, що такий підхід не тільки витрачає ресурси, але й створює додаткові труднощі для бойових підрозділів.

Військовий навів приклади мобілізованих з серйозними хворобами, батьків трьох неповнолітніх дітей, а також людей із наркозалежністю чи психічними розладами. Деякі з мобілізованих навіть не могли стояти на ногах, маючи підстави для звільнення від служби.

"Як можна направляти на службу осіб, які з самого початку не здатні виконувати свої обов’язки? Це неліквід, який лише ускладнює роботу бойових підрозділів", — зазначив він.

Військовий Сергій Огородник закликав співробітників ТЦК змінити пріоритети і зосередитися на якісному відборі, а не на формальному виконанні планів. На його думку, армія потребує людей з лідерськими якостями та хорошою фізичною підготовкою, здатних ефективно захищати країну. Якщо десять осіб, що не придатні до служби, безпідставно потрапляють до лав армії, то такі працівники мають бути замінені на їхню позицію в бойовому підрозділі на рік, не займаючи посаду вищу за гсв.

"Воювати будуть усі, але воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі. При цьому чомусь працівники ТЦК не привозять успішних здорових бізнесменів і очільників фірм з лідерськими якостями, не привозять спортивних молодиків тітушиної зовнішності, яких можна поставити в стрій. Ні, портрет наловлених дуже сумний в соціальному розрізі", - додав він.

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