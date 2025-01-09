З'явився трейлер до фільму «Знову у дії» , майбутня комедія-бойовик Netflix, прем'єра якої запланована на 2025 рік, стане першим фільмом з Кемерон Діас за більш ніж десятиліття після виходу з акторської кар'єри в 2014 році.

Фільм «Знову у дії» оповідає про двох колишніх співробітників ЦРУ, які тепер стали батьками з передмістя. Однак їхнє минуле повертається, щоб переслідувати їх, коли їхнє прикриття розкривається. До акторського складу також входять Гленн Клоуз, Кайл Чендлер, Ендрю Скотт та Джеймі Деметріу.

Netflix представив офіційний трейлер "Знову у дії". Він починається з промови Кемерон Діас про те, як омолодитися і знову відчути себе живим, яку можна було б інтерпретувати як звичайну подружню розмову, але вона переривається серією високооктанових сцен дії, включаючи Джеймі Фокса, який використовує вогнемет.

Далі слідує суміш екшену та комедії, оскільки діти пари дізнаються про минуле своїх батьків у ЦРУ і вирушають у різні пригоди, одна з яких закінчується словами Діас: "Якби у мене не було чудової сили внутрішньої частини стегна, ти б помер".

Трейлер «Знову у дії» демонструє, як назва вдало описує повернення Кемерон Діас до акторської кар'єри Високооктанові події показують, що вона повертається у форму в жанрі екшн після того, як знялася у своїй частці екшн-фільмів на початку своєї кар'єри.

Джерело: screenrant .

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