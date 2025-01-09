З'явився трейлер до фільму «Знову у дії» , майбутня комедія-бойовик Netflix, прем'єра якої запланована на 2025 рік, стане першим фільмом з Кемерон Діас за більш ніж десятиліття після виходу з акторської кар'єри в 2014 році.

Фільм «Знову у дії» оповідає про двох колишніх співробітників ЦРУ, які тепер стали батьками з передмістя. Однак їхнє минуле повертається, щоб переслідувати їх, коли їхнє прикриття розкривається. До акторського складу також входять Гленн Клоуз, Кайл Чендлер, Ендрю Скотт та Джеймі Деметріу.

Netflix представив офіційний трейлер "Знову у дії". Він починається з промови Кемерон Діас про те, як омолодитися і знову відчути себе живим, яку можна було б інтерпретувати як звичайну подружню розмову, але вона переривається серією високооктанових сцен дії, включаючи Джеймі Фокса, який використовує вогнемет.

фільм «Знову у дії»

Далі слідує суміш екшену та комедії, оскільки діти пари дізнаються про минуле своїх батьків у ЦРУ і вирушають у різні пригоди, одна з яких закінчується словами Діас: "Якби у мене не було чудової сили внутрішньої частини стегна, ти б помер".

Трейлер «Знову у дії» демонструє, як назва вдало описує повернення Кемерон Діас до акторської кар'єри Високооктанові події показують, що вона повертається у форму в жанрі екшн після того, як знялася у своїй частці екшн-фільмів на початку своєї кар'єри.

Джерело: screenrant .

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