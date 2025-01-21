На ринку наразі спостерігається обмежена пропозиція цього овочу, оскільки багато господарств утримуються від продажу, сподіваючись на подальше підвищення цін у найближчі тижні.

У січні 2025 року ціни на білокачанну капусту в Україні зросли втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За словами аналітиків проекту EastFruit, якщо ще минулого тижня капусту можна було придбати за ціною від 22 грн за кілограм, то зараз її ціна коливається в межах 25-35 грн/кг.

Аналітики пояснюють таке зростання ціни кількома факторами. Зниження виробництва білокачанної капусти в країні, а також зменшення кількості продукції, що може зберігатися тривалий час, стали основними причинами подорожчання. На ринку наразі спостерігається обмежена пропозиція цього овочу, оскільки багато господарств утримуються від продажу, сподіваючись на подальше підвищення цін у найближчі тижні.

"Більшість учасників ринку прогнозують подальше її подорожчання. Свої думки вони аргументують зниженням виробництва цієї продукції в країні, а також помітним скороченням частки продукції, придатної для тривалого зберігання", - зазначають аналітики.

Раніше Politeka також писала, що з початком 2025 року українці зіткнуться з новим підвищенням цін на більшість овочів і фруктів. Так, ціни на плодоовочеву продукцію залишатимуться високими через кілька основних факторів: неврожай, зростання витрат на транспортування та зберігання, а також здорожчання пального та електроенергії.

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