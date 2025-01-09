Ціни на сало в Україні суттєво варіюються залежно від якості та бренду.

Розповідаємо, де українці можуть купити найдорожче та найдешевше сало.

Деякі українці готові заплатити до 1000 грн за кілограм преміального продукту, а інші обирають бюджетний варіант за 300-400 грн. Таке широке різноманіття ціни дає можливість кожному знайти товар відповідно до своїх можливостей.

Найдорожче сало в Україні

Один із найдорожчих варіантів — сало, виготовлене подружжям Марини та Віталія Мостових за оригінальними рецептами. В асортименті є варіанти з копченою паприкою, часником, травами, медом і навіть соусом теріяки. Баночка сала 300 г коштує 300 грн, і відповідно 1 000 грн за кілограм. Запечене сало дорожче — 350 грн за 300 г (1 160 грн за 1 кг). Вищу ціну мають й інші варіанти, наприклад, на сайті FermerGreen сало у вакуумній упаковці коштує 395 грн за 300 г (1 300 грн за 1 кг), а в супермаркеті «Сільпо» — 999 грн за кілограм.

Найдешевше сало в Україні

Бюджетні варіанти сала широко представлені в супермаркетах. Вони сертифіковані і забезпечені санітарними нормами, хоча смак можуть відрізнятися від дорогих продуктів. Ось ціни на сало в основних мережах:

Мегамаркет — 189 грн за кілограм;

Метро — 199 грн за кілограм;

Сільпо — 209 грн за кілограм;

Новус — 229 грн за кілограм;

Варус — 249,90 грн за кілограм;

Ашан — 274,30 грн за кілограм.

Джерело: Новини.LIVE

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