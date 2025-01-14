У такому випадку держава має право припини допомогу, а гроші отримані надміру доведеться віддати назад.

Для того, щоб не втратити фінансову допомогу, отримувачі субсидій повинні дотримуватися встановлених правил.

У 2025 році одне з таких правил може стосуватися родичів, які перебувають за кордоном, пояснюють представники Пенсійного фонду України.

У ПФУ зазначають, що важливо правильно подавати інформацію про членів домогосподарства. Якщо хтось із родичів довго перебуває за межами країни, це може вплинути на право на отримання субсидії. У такому випадку держава має право припини допомогу, а гроші отримані надміру доведеться віддати назад.

Якщо родич перебуває за кордоном понад 60 днів, при подачі заяви на субсидію:

Його доходи не враховуються при розрахунку субсидії.

Ця особа не включається до складу домогосподарства.

Таким чином, субсидія буде призначена без урахування такої особи.

Що буде, якщо не повідомити про виїзд родича за кордон?

Одержувачі субсидій зобов'язані вчасно повідомляти Пенсійний фонд України, якщо член домогосподарства переїжджає за кордон на понад 60 днів. Таке повідомлення необхідно подати протягом 30 днів з моменту, коли факт від'їзду стався. Якщо про це не буде повідомлено:

Субсидія буде припинена.

Надмірно виплачені кошти потрібно буде повернути.

Для повторного отримання субсидії можна подати нову заявку.

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