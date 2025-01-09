Ощадбанк роз'яснив процедуру розблокування платіжних карток для своїх клієнтів.

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці у Facebook, в одному з коментарів банку клієнт поскаржився, що його картка була заблокована.

Чоловік звернувся до оператора з питаннями про способи розблокування, але отримав відповідь, що для цього потрібно особисто відвідати відділення банку. Клієнт висловив незадоволення відсутністю можливості вирішення проблеми онлайн, адже в нього емає можливості прийти до відділення фізично.

"Чому я не можу зняти свої гроші? Карта заблокована, а я не можу з'явитися в банку і не можу розблокувати через інтернет! Чому це не можна зробити через відеозв'язок, як в інших банках?" — обурювався клієнт, пишучи звернення до установи.

Представники Ощадбанку пояснили, що існує два основних способи розблокування картки, залежно від причини блокування. Перший варіант — звернутися до контакт-центру за номером 0-800-210-800, де оператору можна запропонувати здійснити перевірку картки. Другий варіант — це особисте відвідування відділення банку.

Як зазначають у банку, якщо оператор повідомляє, що для розблокування необхідно звернутися до відділення, альтернативних шляхів розблокування картки немає.

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