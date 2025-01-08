Українська телеведуча та шоуменка Леся Нікітюк поділилася довгоочікуваною новиною про майбутнє заміжжя, викликавши бурю емоцій серед шанувальників та колег.
Оголошення знаменитості миттєво стало темою обговорень у соціальних мережах, де зірки українського шоу-бізнесу приєдналися до поздоровлень.
Колеги Лесі не пропустили шансу висловити свої теплі слова. Серед перших була Маша Єфросиніна, яка з гумором згадала їхню недавню розмову.
"Лесь, коли ти вийдеш заміж?" - "Скоро!" Так я взяла своє найкоротше ексклюзивне інтерв'ю, виходить?» - заявила Єфросиніна під постом Нікітюк.
Інші зірки висловили свої емоції по-своєму:
Юлія Саніна лаконічно зазначила: "Мої вітання!". Наталія Могилевська зворушливо написала: "Моя найяскравіша. Моя прекрасна. Вітаю! Ти заслуговуєш бути щасливою."
Віра Брежнєва додала: "Ааа ... Кайф! Вітаю!". Ольга Сумська поділилася радістю: "Вітаємо, Лесюне! Це щастя!". Юрій Горбунов лаконічно вигукнув: "Алілуйя!"
Знаменитість не залишила поза увагою теплі слова колег та фанатів. Вона висловила подяку у своєму блозі.
Щасливим нареченим став 28-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук. Незважаючи на пильну увагу, пара вважає за краще не ділитися деталями своєї історії кохання. Відомо лише, що їхні стосунки стали публічними восени минулого року. У мережі відразу помітили, що тепер жарти про наречених відпадуть, коли Леся заявила про заручини.
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