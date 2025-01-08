Леся Нікітюк поділилася радісною новиною про своє заміжжя, викликавши шквал поздоровлень від колег.

Українська телеведуча та шоуменка Леся Нікітюк поділилася довгоочікуваною новиною про майбутнє заміжжя, викликавши бурю емоцій серед шанувальників та колег.

Оголошення знаменитості миттєво стало темою обговорень у соціальних мережах, де зірки українського шоу-бізнесу приєдналися до поздоровлень.

Колеги Лесі не пропустили шансу висловити свої теплі слова. Серед перших була Маша Єфросиніна, яка з гумором згадала їхню недавню розмову.

"Лесь, коли ти вийдеш заміж?" - "Скоро!" Так я взяла своє найкоротше ексклюзивне інтерв'ю, виходить?» - заявила Єфросиніна під постом Нікітюк.

Інші зірки висловили свої емоції по-своєму:

Юлія Саніна лаконічно зазначила: "Мої вітання!". Наталія Могилевська зворушливо написала: "Моя найяскравіша. Моя прекрасна. Вітаю! Ти заслуговуєш бути щасливою."

Віра Брежнєва додала: "Ааа ... Кайф! Вітаю!". Ольга Сумська поділилася радістю: "Вітаємо, Лесюне! Це щастя!". Юрій Горбунов лаконічно вигукнув: "Алілуйя!"

Знаменитість не залишила поза увагою теплі слова колег та фанатів. Вона висловила подяку у своєму блозі.

Щасливим нареченим став 28-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук. Незважаючи на пильну увагу, пара вважає за краще не ділитися деталями своєї історії кохання. Відомо лише, що їхні стосунки стали публічними восени минулого року. У мережі відразу помітили, що тепер жарти про наречених відпадуть, коли Леся заявила про заручини.

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