Багато батьків досі вірять у старі методи профілактики, такі як обов'язкові шапки, що обов'язково мають закривати вуха, але це не вирішує проблему отиту в дітей.

Отит — одне з найпоширеніших захворювань у дітей, яке діагностують у 80% малюків до трьох років.

Доктор Євген Комаровський розповів про ефективні методи профілактики та лікування отиту. Він каже, що це захворювання, як правило, виникає, коли слизові оболонки вуха блокуються через застуду або нежить. Оскільки слухова труба у дітей значно вужча, ніж у дорослих, навіть легке запалення може призвести до отиту.

Лікар каже, що причиною отиту є блокування слухової труби, через що змінюється тиск у вусі і виникає біль. Деякі батьки намагаються "витиснути" хворобу, примушуючи дитину дути носом, що може ще більше ускладнити ситуацію, адже соплі потрапляють до слухової труби, перекриваючи її. Однак Комаровський не схвалює такі методи і каже, що набагато ефективніше використовувати судинозвужувальні краплі. Вони допомагають зменшити набряк слизових оболонок і полегшити прохідність слухової труби. Однак важливо пам'ятати, що для дітей використовуються лише спеціальні форми препаратів, адже спреї можуть бути небезпечні для них.

Крім того, багато батьків вірять у народні методи, такі як закапування масла чи відвару у вуха, проте ці методи не завжди безпечні. Якщо барабанна перетинка пошкоджена, що часто трапляється при отиті, краплі у вуха можуть призвести до серйозних ускладнень. Тому перед застосуванням будь-яких ліків варто звернутися до медзакладу.

Комаровський також наголошує, що якщо температура у дитини підвищена, важливо не гріти вухо. Це може призвести до погіршення стану, якщо в середньому вусі є гній. В таких випадках необхідно використовувати жарознижуючі та знеболюючі препарати для зниження температури і полегшення болю.

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