Кишкові інфекції — одне з найбільш поширених захворювань, яке може спіткати дітей; батьки часто задають питання, який антибіотик є найкращим для лікування таких інфекцій.

Однак антибіотики у більшості випадків не є необхідними і навіть можуть зашкодити.

Про це розповів доктор Євген Комаровський. Він пояснив, що основна небезпека при кишкових інфекціях полягає не в самих бактеріях, а в тому, що вони викликають сильне запалення в шлунково-кишковому тракті, через яке організм не може нормально засвоювати воду. Це призводить до серйозного зневоднення.

Тому першим і найефективнішим "антибіотиком" у таких випадках є вода, наголошує лікар. Він додає, що лікування кишкових інфекцій вимагає від батьків головного — регулярного і достатнього пиття. Оскільки втрата води через пронос та блювання може призвести до серйозних проблем, важливо поповнювати її за допомогою спеціальних розчинів, які допомагають відновити електролітний баланс. Ці препарати доступні в кожній аптеці і є необхідними для кожної домашньої аптечки.

За словами Комаровського, найкраще використовувати розчини для пероральної регідратації, які спеціально розроблені для таких випадків. Вони містять не тільки воду, але й необхідні мінерали, що допомагають організму відновити втрачений баланс. Більшість стандартних рідин, таких як вода або сік, не можуть замінити ці препарати, оскільки не містять достатньо солей та цукрів.

Тому, перш ніж бігти до аптек за антибіотиками, важливо пам'ятати про головний принцип лікування кишкових інфекцій: пити, пити і ще раз пити, підсумовує Комаровський.

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