На знімках Руслана позує разом із мамою, демонструючи, наскільки вони схожі – наче дві краплі води.

Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко поділилася у мережі зворушливими моментами на нових фото.

Їхня зірка опублікувала на честь ювілею своєї мами, Ніни Аркадіївни Лижичко, адже 7 ​​січня їй виповнилося 75 років. У своєму Instagram Руслана опублікувала рідкісні спільні фотографії з мамою, відзначивши їхню неймовірну схожість.

"Мамо! Я вітаю тебе з твоїм днем! Тобі 75, але це не про тебе! Ти завжди драйвова! Ти завжди світишся. Немає нічого, щоб перерізало між нами пуповину. Ми – одне ціле! Так було! ", - написала артистка у вітальному пості.

На знімках Руслана позує разом із мамою, демонструючи, наскільки вони схожі – наче дві краплі води.

Посада співачки викликала масу теплих коментарів. Шанувальники вітали Ніну Аркадіївну з ювілеєм, відзначаючи її молодість і сильну схожість із дочкою.

"Одна особа, неймовірно схожі. Вітаю!": "Дівчатка, ви просто копії один одного! Здоров'я та довгих років вашій мамі!"; "Як приємно бачити таке тепло між вами. Русланочко, вітаю вашу маму з цим чудовим днем!"

Нагадаємо також, Руслана – відома українська співачка, авторка пісень, виконавиця та продюсер. Вона є лауреатом премії World Music Awards та переможницею конкурсу "Євробачення-2004". Того ж року їй було надано звання Народної артистки України.

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