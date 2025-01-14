У разі відмови ТЦК штраф можна оскаржити в суді, звернувшись протягом 10 днів після отримання рішення.

В Україні всі військовозобов'язані, резервісти та призовники зобов'язані дотримуватися правил військового обліку, навіть якщо вони перебувають за кордоном, адже за порушення цих норм передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Однак, як пояснює юрист Дмитро Франчук у коментарі для РБК-Україна, такі штрафи можна оскаржити, навіть перебуваючи за межами країни.

На сплату штрафу є 15 днів, інакше постанова передається виконавчій службі, яка може накласти арешт на майно та рахунки в Україні, а сума штрафу подвоїться. Для оскарження передбачено 10 днів, тому діяти потрібно оперативно.

Якщо особисто з’явитися до ТЦК неможливо, слід оформити довіреність на представника, засвідчивши її в консульстві України або апостилювавши. Представник може подати заяву про оскарження, до якої необхідно додати персональні дані, реквізити постанови, обґрунтування неправомірності штрафу та підтверджені документи, наприклад, довідку про виїзд за кордон.

У разі відмови ТЦК штраф можна оскаржити в суді, звернувшись протягом 10 днів після отримання рішення. Юрист рекомендує залучити кваліфікованого фахівця для представлення інтересів до суду. Документи, що підтверджують ваше перебування за кордоном, можуть стати ключовим аргументом під час оскарження.

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