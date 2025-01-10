Також клієнтам нагадали, що для кожної картки передбачено ліміт на безкоштовне зняття готівки.

Державний банк "Ощадбанк" у межах своїх тарифів може стягнути комісію під час зняття готівки із зарплатних карток через банкомати.

Це питання підняли клієнти банку на офіційній сторінці "Ощадбанку" у Facebook.

Один із користувачів поскаржився, що за зняття 20 тисяч гривень із зарплатної картки у банкоматі банк отримав 108 гривень комісії. Чоловік пояснив, що напередодні не зміг зняти 40 тисяч гривень через ліміт і був змушений розбити суму на два дні.

Що каже банк

У відповіді представники "Ощадбанку" пояснили, що комісія за зняття коштів залежить від тарифного плану клієнта. Ознайомитися з умовами можна:

на офіційному сайті банку;

у чат-боті;

через контакт-центр;

у відділенні банку.

Також клієнтам нагадали, що для кожної картки передбачено ліміт на безкоштовне зняття готівки. Наприклад, власники Mastercard World Debit можуть зняти до 50 тисяч гривень на місяць без комісії. Крім того, у касі банку дозволено знімати до 100 тисяч гривень без додаткових витрат (до двох разів на місяць), за умов пред'явлення документа, що відповідає особі.

Ліміти та додаткові умови

Для тарифу "Мій рахунок" безкоштовне зняття готівки в банкоматах обмежується 10 тисячами гривень на місяць. За перевищення цього порогу стягується комісія — 1% від суми плюс 5 гривень. У той же час денний ліміт на зняття коштів у банкоматах становить 50 тисяч гривень, але за одну операцію клієнт може зняти не більше 20 тисяч.

Банк рекомендує уточнювати умови та ліміти через чат-бот або за телефоном гарячої лінії 0800-210-800.

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