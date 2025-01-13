Інші відзначають унікальність аромату, проте висловлюють побоювання, що він може збільшити постійне відчуття голоду.

У мережі супермаркетів "Сільпо" з'явився незвичайний товар — ароматичні свічки із запахом хліба.

Відео з оглядом цього товару було опубліковано в TikTok на сторінці shop.oholic.

Як зазначається, свічка горить 45 годин, а її вартість становить 599 гривень. До того ж, у продажу є аромадифузор із таким самим ароматом за 699 ​​гривень, якого вистачає приблизно на 10 тижнів.

В описі зазначено, що свічки та дифузори з ароматним хлібом "Альзас" виробляє український виробник "Лавка традицій". Їхній запах описують як з'єднання домашнього затишку, пшеничного поля, хрусткої скоринки, закваски та тепла.

Попри оригінальність ідеї, ціна викликала жваві обговорення в коментарях. Дехто жартує, що на 600 гривень краще закупити продукти, ніж придбати свічку. Інші відзначають унікальність аромату, проте висловлюють побоювання, що він може збільшити постійне відчуття голоду.

Цікавий підхід до створення атмосфери домашнього затишку або просто маркетинговий підхід? Час покаже, чи стане свічка із запахом хліба хітом серед покупців.

Також Politeka писала про те, що в Україні найближчим часом очікується підвищення цін на хліб, молочні продукти та макарони - водночас ціни на яйця будуть залишатися стабільними.

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