У мережі супермаркетів "Сільпо" з'явився незвичайний товар — ароматичні свічки із запахом хліба.

Відео з оглядом цього товару було опубліковано в TikTok на сторінці shop.oholic.

Як зазначається, свічка горить 45 годин, а її вартість становить 599 гривень. До того ж, у продажу є аромадифузор із таким самим ароматом за 699 ​​гривень, якого вистачає приблизно на 10 тижнів.

В описі зазначено, що свічки та дифузори з ароматним хлібом "Альзас" виробляє український виробник "Лавка традицій". Їхній запах описують як з'єднання домашнього затишку, пшеничного поля, хрусткої скоринки, закваски та тепла.

Попри оригінальність ідеї, ціна викликала жваві обговорення в коментарях. Дехто жартує, що на 600 гривень краще закупити продукти, ніж придбати свічку. Інші відзначають унікальність аромату, проте висловлюють побоювання, що він може збільшити постійне відчуття голоду.

@shop.oholic

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Цікавий підхід до створення атмосфери домашнього затишку або просто маркетинговий підхід? Час покаже, чи стане свічка із запахом хліба хітом серед покупців.

хліб

Також Politeka писала про те, що в Україні найближчим часом очікується підвищення цін на хліб, молочні продукти та макарони - водночас ціни на яйця будуть залишатися стабільними.

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