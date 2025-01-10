Харченко підкреслив, що енергетика щодня забезпечує величезний обсяг робіт, і цей процес буде продовжуватися.

В Україні зменшилася кількість аварійних та екстрених відключень електроенергії, однак у випадку зменшення погоди графіки відключення можуть бути відновлені.

Про це в інтерв'ю для OBOZ.UA розповідає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зауважив, що навіть підтримка західних партнерів не може повністю компенсувати втрати енергосистеми. Наразі стабільність енергопостачання забезпечується за рахунок двох чинників.

«По-перше, ми значно покращили методи захисту та відновлення енергосистеми, і це дає позитивні результати. Після чотирьох атак з інтервалом 10-14 днів система все ще функціонує. По-друге, погода грає важливу роль. Плюсова температура знижує споживання електроенергії», — пояснив Харченко.

Експерт переконаний, що за температури -5 або -10 градусів українці вже мали б стикнутися з погодинними обмеженнями постачання електроенергії через дефіцит генерації. Однак при нинішніх умовах внутрішнє виробництво електричної енергії повністю покриває потреби країни.

"Ми швидко відновлюємо пошкодження елементів системи. Роботи з відновлення тривають, зокрема будують нові лінії в обхід пошкоджених енергій. Ми продовжуємо працювати без зупинок, адже в нас немає іншого вибору", — додав він.

Харченко підкреслив, що енергетика щодня забезпечує величезний обсяг робіт, і цей процес буде продовжуватися.

«Ми зараз у постійному змаганні: ворог руйнує, ми відновлюємо. Я вірю, що ми переможемо», — резюмував експерт.

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