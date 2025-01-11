Щоденний гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 12 січня, до нового старту залишився лише один день.

До вашої уваги пропонується щоденний гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 12 січня.

Відкривши двері людині, що входить до магазину або привітавшись з незнайомцем, що проходить повз, ввічливість — це невеликий спосіб зробити життя кожного з нас приємнішим.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 12 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Дурень

Починати завжди важко, але з чогось треба починати. Почніть із запитань. Не поспішайте.

Не поспішайте. Звертайте увагу на те, що відбувається. Прислухайтеся до порад. Будьте готові вчитися в інших. Залишайтеся відкритими.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Ієрофант, перевернутий

Не кожен може стати на своє місце та зробити те, що зробили інші.

Вам може не сподобатися стиль чи підхід, який вирішила використати організація.

Ви можете вирішити відійти від справ та прокласти свій власний шлях.

Навіть якщо це рішення незрозуміло іншим, потрібно слідувати своєму серцю.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Судження

Все може скластися. Можливо, є юридичне питання або рішення, яке ви сподіваєтеся прийняти на свою користь.

Цього тижня події можуть розвиватися сприятливим для вас чином.

Ви можете бути приємно вражені результатом і відчути, що карма розплатилася за заслуги.

Рак (21 червня – 22 липня)

Імператор

Відносини повинні являти собою баланс сил між двома рівними.

Іноді може здатися, що все навпаки, і щоби все повернути на круги своя, ви реагуєте занадто бурхливо або усуваєтеся.

Хоча вам, можливо, хотілося б, щоб поряд з вами був хтось, хто виявляв би силу, у ближчих відносинах така динаміка може здатися вам не надто приємною.

Спробуйте обговорити ситуацію, щоб досягти поліпшень. Іноді люди цього не усвідомлюють.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Сонце

Краса всюди, навіть якщо ви її зараз не бачите, Ви можете не помічати речі відразу, коли знаходитесь в центрі боротьби.

Але якщо відійти від теми, то хіба ви не відчуваєте оптимізму?

Завжди є причина для надії, і вона є, якщо ви дозволите собі відчути її, не відчуваючи страху.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Сила

Не обов'язково завжди бути твердим. Можна дозволити своїй м'якій стороні проявитися.

Не робіть із себе видимість того, що у вас завжди все під контролем.

Всі мають проблеми, і це нормально, якщо вони є і у вас.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Двійка Кубків

Вираз кохання – це дивовижна річ. Ви повинні дозволити собі насолоджуватися нею такою, якою вона є.

Не намагайтеся надто глибоко вникати в суть речей і не сійте занепокоєння.

Дайте собі волю. Це може стати для вас чудовим досвідом.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Паж Мечів

Слухайте, що говориться Повідомлення надходять у всіх формах, але ви можете читати між рядків занадто далеко, ніж це необхідно.

Ви навіть можете припустити те, чого немає, коли поспішайте та переглядаєте електронну пошту або слухаєте голосове повідомлення, одночасно займаючись чимось іншим.

Не поспішайте та уважно вислухайте, щоб чітко розуміти, що необхідно зробити.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Диявол

Не витрачайте гроші на речі, які, як знаєте, не принесуть вам щастя.

Немає нічого, через що варто було б втрачати душевний спокій.

Спробуйте знайти позитивний вчинок або звичку, щоб замінити той, який, як ви знаєте, залишає вас із почуттям провини чи нещастя після того, як він стався. Ви сильніші за це.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Четвірка Пентаклею

Будьте винахідливі. Вам не потрібно мати всі гроші світу, щоб жити щасливим життям.

Деякі проекти по дому можна виконати за допомогою речей, які ви вже маєте під рукою.

Навіть якщо вам доводиться бути ощадливим, ви можете здивуватись, наскільки креативними можуть бути ваші рішення.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Король Жезлов

Ви можете почати щось нове навіть якщо це важко. Відмінна ідея варта того, щоб спробувати її.

Виділіть годину щодня працювати над своїм баченням. Якщо до кінця місяця ви зрозумієте, що це просто неможливо, то можете сказати, що ви хоча б спробували.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Паж Пентаклей

Дізнайся щось нове. Будь вічним студентом.

Вам не потрібно припиняти навчання, тому що ви більше не в школі. Залишайтеся завжди цікавими. Продовжуйте розвивати свій розум.

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