Зібрану інформацію фельдшер позначав на гугл-карті і передавав куратору з ФСБ.

Фельдшер в Одеській області, який коригував ворожі ракетно-дронові атаки, постане перед судом.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі та СБУ 8 січня, 39-річний фельдшер екстреної медичної допомоги свідомо став на бік ворога, сподіваючись отримати посаду в окупаційній адміністрації після захоплення Одещини російськими військами.

Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану, а за це йому загрожує довічне ув'язнення.

Відповідно до інформації слідства, чоловік під час виконання обов'язків на "швидкій" у прибережній зоні збирав розвідувальні дані про місця перебування українських військових, кораблів морської охорони та об'єктів протиповітряної оборони в Ізмаїльському районі. Окрім цього, він стежив за суднами в місцевому порту, фіксуючи вантажі, які вони перевозять.

Зібрану інформацію фельдшер позначав на гугл-карті і передавав куратору з ФСБ.

Медика було затримано, і тепер він постане перед судом. За державну зраду в умовах воєнного стану йому загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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Про це повідомили у СБУ. У результаті оперативних заходів трьох із них затримано, ще двоє вже отримали реальні строки ув’язнення.

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