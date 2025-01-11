Користувач послугами "ПриватБанку" розповів, як здійснював оплату товару, в з нього зняли величезну комісію.

Клієнт "ПриватБанку" поділився досвідом стягнення великої комісії при оплаті товару в Інтернеті за кредитні кошти - "ПриватБанк" не попередив про додаткові витрати.

Про це стало відомо завдяки скарзі, опублікованій на сайті "Мінфін".

Користувач послугами "ПриватБанку" розповів, як здійснював оплату товару на популярному маркетплейсі prom.ua з використанням кредитних коштів. Зазвичай банк інформує про розмір комісії, але цього разу про неї не було жодної інформації. В результаті, з його рахунка було знято комісію майже в 900 гривень.

У відповідь на запитання клієнта "ПриватБанку", на порталі пояснили, що комісія до 4% може бути стягнена при оплаті з кредитних коштів, оскільки покупка на маркетплейсі вважається грошовим переказом.

Деякі користувачі зазначили, що банки повинні включити подібні платформи до "чорного списку", щоб уникнути таких ситуацій. Інакше, на їхню думку, схема P2P-платежів не повинна працювати для таких покупок. Також було запропоновано утримуватися від покупок через кредитні кошти в Інтернеті, оскільки це часто вигідно банкам, але не клієнтам.

Нагадаємо, в ПриватБанку пояснили, що такі запити є частиною актуалізації інформації про клієнтів, яку банк зобов'язаний проводити відповідно до законодавства. Окрім того, прохання про дозвіл на розкриття інформації стосуються співпраці з банками США, де у ПриватБанку є кореспондентські рахунки.

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