Ворожа армія під час чергової повітряної атаки увечері 8 січня запустила по Україні ударні безпілотники.

Російська армія в ніч проти четверга, 9 січня, атакувала територію України "Шахедами".

Як повідомляє голова Черкаської ОДА Ігор Табурець у Telegram, у Черкаській області зафіксовано руйнування від падіння уламків.

За його даними, над Черкаською областю було знищено п'ятьох російських безпілотників.

Обійшлося без постраждалих, але у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль.

Як повідомили в Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), росіяни запускали дрони з напрямків російських міст Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 46 дронів у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

24 дрони-імітатори були локаційно втрачені без наслідків.

Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено приватні будинки у Харківській, Сумській та Черкаській областях.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі через вчорашній російський авіаудар із застосуванням керованих авіабомб зросла кількість поранених.

Відомо про понад 110 постраждалих людей. 9 січня у Запоріжжі оголошено днем ​​жалоби.

"Тринадцять людей загинуло, медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині. Наразі госпіталізовано 59 осіб, з них 10 у тяжкому стані", - повідомив Федоров.

Останні новини України:

Вибухи у Чечні: дрон атакував казарми спецназу Кадирова у Грозному, деталі.

Новий удар "Горішником" у Пентагоні попередили українців: "Найближчими днями...".

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.