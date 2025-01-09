Російська армія в ніч проти четверга, 9 січня, атакувала територію України "Шахедами".
Як повідомляє голова Черкаської ОДА Ігор Табурець у Telegram, у Черкаській області зафіксовано руйнування від падіння уламків.
За його даними, над Черкаською областю було знищено п'ятьох російських безпілотників.
Обійшлося без постраждалих, але у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль.
Як повідомили в Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), росіяни запускали дрони з напрямків російських міст Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 46 дронів у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.
24 дрони-імітатори були локаційно втрачені без наслідків.
Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено приватні будинки у Харківській, Сумській та Черкаській областях.
Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі через вчорашній російський авіаудар із застосуванням керованих авіабомб зросла кількість поранених.
Відомо про понад 110 постраждалих людей. 9 січня у Запоріжжі оголошено днем жалоби.
"Тринадцять людей загинуло, медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині. Наразі госпіталізовано 59 осіб, з них 10 у тяжкому стані", - повідомив Федоров.
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