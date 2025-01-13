Сусіди, які почули запах диму, не гаяли часу і оперативно зреагували, допомігши ліквідувати полум'я.

В Ужгороді чоловік ледь не став жертвою власної необачності, вирішивши висушити штани в газовій духовці.

Про ситуацію повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент трапився в одній з місцевих квартир, коли господар, скориставшись не зовсім звичним методом, поклав штвни у духовку та вирушив відпочивати. Цей експеримент призвів до загоряння та сильного задимлення, що миттєво поширилося по квартирі.

"Господар однієї з квартир вирішив висушити свої штани... у газовій духовці та спокійно пішов відпочивати. Результат такого "ноу-хау" не забарився: сталося загоряння й сильне задимлення", - пишуть в ДСНС.

Сусіди, які почули запах диму, не гаяли часу і оперативно зреагували, допомігши ліквідувати полум'я. В результаті ніхто не постраждав, а господар, на щастя, залишився неушкодженим. Як зазначають рятувальники, чоловіа, ймовірно, не усвідомлював всієї небезпеки своїх дій, адже його вираз обличчя свідчив про глибоке здивування.

Спеціалісти наголошують, що сушити одяг у духовках чи на інших приладах, не призначених для цього, вкрай небезпечно. Для таких цілей є інші спеціальні пристрої, як-от електричні сушарки або батареї. Газову духовку слід використовувати для приготування їжі. Рятувальники закликають громадян не повторювати цей небезпечний експеримент.

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