Майор стверджував, що попередив командування про ці проблеми, але жодної допомоги так і не отримав.

Великоновосілківський районний суд Донецької області розглянув питання щодо командира механізованого батальйону, який звинувачувався в недбалому відведенні до служби під час виконання бойового завдання в умовах особливого періоду.

Командир відмовився виконати наказ, за ​​що й постало питання про його відповідальність, йдеться у вироку суду.

Що сталося

Комбат очолює батальйон, прикомандований до 110-ї окремої механізованої бригади. 14 грудня 2024 року йому наказали зайняти та укріпити дві ключові позиції у лісосмугах на лінії оборони. Однак наказ залишився невиконаним, що дало можливість російським штурмовим підрозділам захопити ці ділянки.

Командування бригади звинуватило чоловіка у порушенні Дисциплінарного статуту Збройних сил України та Статуту внутрішньої служби. Йому інкримінували недбалість, передбачену ч. 1 ст. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Позиція командира

Майор категорично заперечив звинувачення. Він пояснив, що виконання наказу було неможливим через критичний стан його батальйону.

Словом, на той момент у його підрозділі залишилося лише 41% штатного особового складу. Багато військовослужбовців не мали належної підготовки, а частина — були пораненими чи мали обмеження за станом здоров’я. До того ж батальйон не був забезпечений достатньою кількістю боєприпасів, транспорту та бронетехніки. Психологічний стан особового складу також був вкрай низьким після попередніх втрат від обстрілів.

Майор стверджував, що попередив командування про ці проблеми, але жодної допомоги так і не отримав. При цьому батальйон мав лише чотири дні для підготовки до виконання завдань.

Рішення суду

Суд розглянув усі матеріали справи та дійшов висновку, що провина майора не підтверджується документально. Відсутність матеріалів службового розслідування та доказів змусила суд визнати, що за умов, у яких перебув батальйон, виконати наказ було фізично неможливо.

2 січня 2025 року провадження у справі було закрито.

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