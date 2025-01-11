З початку повномасштабної війни програмою "Прихисток" скористалися близько 1,2 мільйона осіб.

У 2025 році в Україні продовжить діяти урядова програма «Прихисток», яка передбачає надання компенсацій власникам житла за безкоштовне розміщення внутрішніх переселенців.

Про це повідомляє голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Павло Фролов у своєму Telegram-каналі.

Зміни у програмі на 2025 рік

Фролов зауважив, що постанова уряду продовжила дію програми "Прихисток" і на 2025 рік, а сума компенсації залишилася на рівні минулого року — 450 гривень на місяць за кожну розміщену особу. Окрім того, Кабінет Міністрів затвердив програму, яка вимагає компенсації для місцевих органів влади на покриття витрат на комунальні послуги, якщо переселенці розміщені в державних, комунальних чи приватних об’єктах.

Проте, з 1 березня цього року внесено зміни до Порядку відшкодування, відповідно до якого буде припинено нарахування відшкодування у разі, якщо буде виявлено наявність родинних зв’язків першого ступеня між власником житла і переселенцем (батьком, дитям, чоловіком або дружиною, зокрема усиновленим). Крім того, компенсація не надається тим переселенцям, які отримують субсидії на оренду житла.

З початку повномасштабної війни програмою "Прихисток" скористалися близько 1,2 мільйона осіб.

Як скористатися програмою "Прихисток"

Для того, щоб отримати компенсацію за витрати на розміщення вимушених переселенців, власники житла повинні внести інформацію про доступне житло в систему «Прихисток». Це можна зробити через районну державну адміністрацію. Заява має бути подана не пізніше наступного робочого дня після розміщення переселенця у своєму житлі.

У разі зміни осіб або припинення їх розміщення також необхідно подати відповідну заяву.

Для отримання компенсації власники житла мають протягом п’яти днів після закінчення звітного місяця подати до ЦНАП заяву разом із необхідними документами, серед яких: паспорт, документ, що підтверджує право власності чи користування нерухомістю, та довідка внутрішнього переселенця.

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