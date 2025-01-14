Лютий - найкоротший місяць року, але він багатий різноманітними святами та днями ангела.

Відомо, що батьки часто обирають ім'я дитини, дізнавшись про день Ангела напередодні народження малюка.

Хлопчик чи дівчинка отримають свого ангела-охоронця та захисника від бід.

Тому календар іменин підкаже, як назвати дитину в лютому.

У кого буде День ангела у лютому 2025 року:

1 лютого - Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, ​​Семен, Тимофій.

2 лютого - Василь.

3 лютого - Адріан, Володимир, Вольдемар, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Симон, Тимофій, Ян, Ганна.

4 лютого - Олександр, Олексій, Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Єгор, Ібрагім, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Остап, Петро, ​​Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Юрій, Ян, Ганна , Катерина, Катаріна.

5 лютого - Антон, Макар, Михайло, Агата, Олександра, Василиса.

6 лютого - Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Севастьян, Юліан, Ян, Христина, Марія, лютого, Марфа.

7 лютого - Олександр, Олексій, Лука, Петро.

8 лютого - Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, ​​Сава, Семен, Сергій, Степан, Теодор, Федір.

9 лютого - Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, ​​Тихін, Ян.

10 лютого - Яким, Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро, ​​Прохор, Семен, Ян, Ганна, Валентина, Галина.

11 лютого - Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар.

12 лютого - Олексій, Антон, Євген, Марія.

13 лютого - Артем, Василь, Володимир, Вольдемар, Гавриїл, Євген, Іван, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Семен, Степан, Тимофій, Ян, Ганна, Аріна, Віра, Зоя, Ірина, Світлана, Фотинія.

14 лютого - Георгій, Єгор, Ібрагім, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаель, Теодор, Федір.

15 лютого - Олексій, Арсен, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Петро, ​​Семен, Ян, Єфросинья, Софія.

16 лютого - Іван, Касьян.

17 лютого - Даниїл, Єремей, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.

18 лютого - Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Ганна, Маріанна, Марія, Пульхерія.

19 лютого - Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло.

20 лютого - Архіп, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір.

21 лютого - Антон, Опанас, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихін, Федір, Філіп, Хома, Ян, Ярослав.

22 лютого - Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Остап, Павло, Тимофій, Ян, Ольга.

23 лютого - Андрій, Опанас, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Параска.

24 лютого - Олександр, Олексій, Дем'ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Сергій, Ян, Мотрена.

25 лютого - Іван, Іларіон, Ян.

26 лютого - Олександр, Антон, Євген, Тарас, Теодор, Федір.

27 лютого - Іван, Микола, Петро, ​​Севастьян, Сергій, Ян, Ганна.

28 лютого - Макар, Михайло, Петро, ​​Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

29 лютого - Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.

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