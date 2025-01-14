Відомо, що батьки часто обирають ім'я дитини, дізнавшись про день Ангела напередодні народження малюка.
Хлопчик чи дівчинка отримають свого ангела-охоронця та захисника від бід.
Тому календар іменин підкаже, як назвати дитину в лютому.
У кого буде День ангела у лютому 2025 року:
1 лютого - Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій.
2 лютого - Василь.
3 лютого - Адріан, Володимир, Вольдемар, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Симон, Тимофій, Ян, Ганна.
4 лютого - Олександр, Олексій, Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Єгор, Ібрагім, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Остап, Петро, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Юрій, Ян, Ганна , Катерина, Катаріна.
5 лютого - Антон, Макар, Михайло, Агата, Олександра, Василиса.
6 лютого - Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Севастьян, Юліан, Ян, Христина, Марія, лютого, Марфа.
7 лютого - Олександр, Олексій, Лука, Петро.
8 лютого - Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Теодор, Федір.
9 лютого - Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, Тихін, Ян.
10 лютого - Яким, Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро, Прохор, Семен, Ян, Ганна, Валентина, Галина.
11 лютого - Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар.
12 лютого - Олексій, Антон, Євген, Марія.
13 лютого - Артем, Василь, Володимир, Вольдемар, Гавриїл, Євген, Іван, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Семен, Степан, Тимофій, Ян, Ганна, Аріна, Віра, Зоя, Ірина, Світлана, Фотинія.
14 лютого - Георгій, Єгор, Ібрагім, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаель, Теодор, Федір.
15 лютого - Олексій, Арсен, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Петро, Семен, Ян, Єфросинья, Софія.
16 лютого - Іван, Касьян.
17 лютого - Даниїл, Єремей, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.
18 лютого - Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Ганна, Маріанна, Марія, Пульхерія.
19 лютого - Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло.
20 лютого - Архіп, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір.
21 лютого - Антон, Опанас, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихін, Федір, Філіп, Хома, Ян, Ярослав.
22 лютого - Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Остап, Павло, Тимофій, Ян, Ольга.
23 лютого - Андрій, Опанас, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Параска.
24 лютого - Олександр, Олексій, Дем'ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Сергій, Ян, Мотрена.
25 лютого - Іван, Іларіон, Ян.
26 лютого - Олександр, Антон, Євген, Тарас, Теодор, Федір.
27 лютого - Іван, Микола, Петро, Севастьян, Сергій, Ян, Ганна.
28 лютого - Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.
29 лютого - Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.
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