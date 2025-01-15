У банку уточнили, що під час нового обміну буде застосовуватися актуальний готівковий курс ПриватБанку.

ПриватБанк анонсував запуск нової послуги автоматичного обміну валют у своїх банкоматах АТМ-Recycler, зокрема для доларів.

Про це повідомили в самому ПриватБанку. Після обміну, пристрій видаватиме гривні без зарахування на картку, і комісія за операцію не стягуватиметься.

У банку уточнили, що під час обміну буде застосовуватися актуальний готівковий курс ПриватБанку, а залишок до 100 гривень буде зарахований на картку або мобільний рахунок.

Щоб скористатися послугою, можна знайти відповідні банкомати через спеціальне посилання, де потрібно вибрати категорію "Банкомати" та опцію "Прийом готівки пачкою".

Також у банку зазначили, що ліміт обміну на одну операцію складає: до 1000 доларів США та до 1000 євро.

ПриватБанк не повертає картки, вилучені або забуті в його банкоматах. У такому випадку необхідно звернутися до банку, який видав картку, для її відновлення. Та ж сама процедура стосується карток, що були залишені або забрані в терміналах.

Також у банку зазначили, що картка не буде повернута, навіть якщо вона була видана іншим банком. Для відновлення картки слід звернутися до установи, яка її видала.

"Вилучені або залишені в банкоматах чи терміналах картки не повертаються. Для відновлення картки вам необхідно звернутися в банк, який видав цю картку", – зазначили в ПриватБанку.

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