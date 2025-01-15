Він підкреслив, що мотивація мобілізованих залишається на високому рівні, попри проблеми в тилу, які створюють певні труднощі.

Україна зазнала серйозних проблем з мобілізацією, і на фронті спостерігається дефіцит кадрів, адже немає достатньо нових військових, щоб замінити тих, хто перебуває на передовій.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" заявив командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр з позивним "Прокурор".

Він підкреслив, що мотивація мобілізованих залишається на високому рівні, попри проблеми в тилу, які створюють певні труднощі.

"Повністю провалена мобілізація. Немає ким замінювати воїнів на фронті. Я вам чесно скажу, у мене ті, хто повертається з відпустки, повертаються сюди з більш позитивним настроєм, ніж їдуть туди. Тому що вони бачать той безпрєдєл, який продовжується, ті самі спортзали з перекачаними, ті малолєтки, які дозволяють собі перекривати рух в Києві, слухати російську музику, і пішло-поїхало. Тому що провалена мобілізація", – зазначив він.

Військовий зазначив, що в його батальйоні близько 90% мобілізованих, і всі бійці мають високу мотивацію.

"Ми намагаємося так ставитися до особового складу, щоб вони себе відчували воїнами та людьми в камуфляжі, а не камуфляжем із незрозумілим наповненням", — зазначив "Прокурор".

Також він підкреслив, що в тилу є фактори, які демотивують, через що на фронті військові часто почуваються набагато краще, ніж під час відпустки.

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