Співробітники Державного бюро розслідувань затримали працівника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП).
Подробиці повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.
Зловмисники організували протиправну схему з початку 2024 року, пропонуючи допомогу тим, хто бажав уникнути мобілізації. За 4-5 тисяч доларів США вони обіцяли вплив на медичних працівників для підробки документів з помилковими діагнозами під час військово-лікарської комісії.
За додаткову плату, в середньому 3 тисячі доларів, військовозобов’язані могли знятися з обліку або отримати статус «придатний для служби в ТЦК та СП та тилових частинах».
9 січня 2025 року одного з підозрюваних затримали під час отримання 4,5 тисячі доларів США від клієнта. Йому повідомлено про підозру в зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн грн.
Згідно з санкцією статті, підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі триває слідство, і встановлюються всі особи, причетні до цієї схеми. Процесуальне керівництво здійснюється Миколаївською спеціалізованою прокуратурою в оборонній сфері Південного регіону.
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