Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі - наразі триває слідство, та встановлюються всі особи, причетні до цієї схеми.

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали працівника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП).

Подробиці повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зловмисники організували протиправну схему з початку 2024 року, пропонуючи допомогу тим, хто бажав уникнути мобілізації. За 4-5 тисяч доларів США вони обіцяли вплив на медичних працівників для підробки документів з помилковими діагнозами під час військово-лікарської комісії.

За додаткову плату, в середньому 3 тисячі доларів, військовозобов’язані могли знятися з обліку або отримати статус «придатний для служби в ТЦК та СП та тилових частинах».

9 січня 2025 року одного з підозрюваних затримали під час отримання 4,5 тисячі доларів США від клієнта. Йому повідомлено про підозру в зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн грн.

Згідно з санкцією статті, підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі триває слідство, і встановлюються всі особи, причетні до цієї схеми. Процесуальне керівництво здійснюється Миколаївською спеціалізованою прокуратурою в оборонній сфері Південного регіону.

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