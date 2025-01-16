Водії повинні звертати увагу на технічний стан своїх автомобілів і регулярно перевіряти роботу всіх елементів, зокрема підсвічування номерних знаків.

Регулярна перевірка технічного стану автомобіля — найефективніший спосіб уникнути неприємних ситуацій на дорозі, що забезпечить не лише запобігання штрафам, але й вашу безпеку.

Про це йдеться у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Згідно з правилами дорожнього руху, водій не має права експлуатувати автомобіль, якщо номерні знаки не видно з відстані 20 метрів.

Це важливо для забезпечення безпеки на дорозі, особливо вночі, коли видимість номерів гарантується за рахунок штатного підсвічування. Якщо ж лампочка підсвічування перегоріла, водій повинен замінити її.

Іноді така ситуація може виникнути під час поїздки, і водій може не помітити несправність. Однак, якщо поліція зупинить автомобіль з неосвітленими номерними знаками, це може призвести до штрафу. Згідно з ч. 1 ст. 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), розмір штрафу може становити 1190 грн.

Зазначимо, що для накладення штрафу поліція повинна довести, що освітлення номерних знаків не працювало до того, як водій сів за кермо. Адже водій зобов'язаний перевіряти технічний стан автомобіля перед початком руху. Якщо ж поліцейські не зможуть довести, що лампочка перегоріла до початку поїздки, водій має право оскаржити штраф у суді.

Отже, водії повинні звертати увагу на технічний стан своїх автомобілів і регулярно перевіряти роботу всіх елементів, зокрема підсвічування номерних знаків. Якщо лампочка вийшла з ладу під час поїздки, це може стати аргументом для оскарження штрафу.

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