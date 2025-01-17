Дізнайтеся, яке церковне свято 18 січня, а також про заборони та традиції цього дня.

18 січня віруючі святкуватимуть за старим стилем Хрещенський Святвечір - цю дату також називають Навечір'я Богоявлення або Голодна кутя.

Нова дата свята змістилася після переходу ПЦУ та УГКЦ на новий юліанський календар.

Хрещенський Святвечір є святковим вечором, раніше він випадав на 18 січня.

Наші предки називали Хрещенський Святвечір "Голодна кутя", тому святковий стіл має бути пісним.

Раніше наші пращури до цього часу закінчували всі новорічні гуляння та гучні розваги.

У Хрещенський святвечір намагалися встигнути закінчити всі справи, пов'язані зі збиранням.

Народні забобони говорили про те, що напередодні Хрещення Господнього активізується нечиста сила.

У домі 18 січня наші пращури ретельно вичищали кути і окропляли їх святою водою, здавна вірили, що в запорошених кутах можуть причаїтися чорти.

Народні прикмети 18 січня не рекомендують цього дня вінчатися та справляти весілля, раніше вірили, що шлюб буде недовгим.

Не можна розпочинати нові справи та переїжджати на нове місце, бо це невдалий час.

Намагалися цього дня не хрестити хлопчиків через писок, що вони почнуть хворіти, але Церква не забороняє проводити таїнство хрещення.

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