Жінка протягом трьох днів забирала з каси суми від 10 до 12 тисяч гривень, записуючи їх як службові видатки.

В Одесі працівниця мережі аптек, 30-річна асистентка фармацевта, привласнила понад 42 тисячі гривень, забираючи гроші з каси.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області 14 січня.

Інцидент стався в одній з аптек Приморського району. Власниця двох аптечних закладів звернулася до правоохоронців після того, як помітила зникнення значної суми коштів. У результаті перевірки було встановлено, що до злочину причетна асистентка фармацевта, яка працює в цій аптеці.

З'ясувалося, що жінка протягом трьох днів забирала з каси суми від 10 до 12 тисяч гривень, записуючи їх як службові видатки. Привласнені гроші вона витратила на особисті потреби.

Зараз асистентці висунуто підозру у привласнені чужого майна. За скоєне їй загрожує ув'язнення терміном до 8 років з подальшим позбавленням права обіймати певні посади на три роки.

Також Politeka писала про те, що у Львові чоловік вкрав самокат.

Інцидент стався 1 грудня 2024 року на вулиці Володимира Великого, коли чоловік викрав зеленого електросамоката, вартістю 6000 гривень. У ході судового процесу обвинувачений підтвердив свою провину.

Електросамокат і його комплектуючі будуть повернуті власнику — компанії Bolt Operations. Окрім того, з обвинуваченого стягнуть процесуальні витрати в сумі 1591,80 грн.