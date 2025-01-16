В Україні 16 січня 2025 року буде домінувати антициклон Beate, що принесе на велику частину території країни суху і відносно теплу, як для зимової пори, погоду.

У червер в Україні опади малоймовірні, за винятком Карпат, де очікується невеликий сніг.

За словами синоптика Наталки Діденко, протягом ночі температура в Україні варіюватиметься від 1 градусу тепла до 5 градусів морозу, при цьому в Карпатах температура може опуститися до -5–10 градусів. Вдень в більшості регіонів буде відносно тепло — від +1 до +6 градусів, а в Києві температура складе близько 1–3 градусів.

У столиці також буде сухо, але через низькі температури вночі та вдень на дорогах може утворюватися ожеледиця. А от прогноз погоди на п'ятницю вказує, що окрім західних областей, можливі дощі та мокрий сніг, а місцями навіть налипання снігу. Однак, температура залишатиметься досить високою для середини січня.

Синоптик радить не забувати про зміни погодних умов, які можуть вплинути на здоров'я, особливо для людей із захворюваннями судин, адже "сирий" клімат може викликати різкі коливання температури та підвищену вологість.

Раніше Politeka писала, що після кількох теплих днів зима знову нагадує про себе. Синоптики попереджають: найближчим часом українців чекають похолодання, а підекуди й морози.

Також Politeka писала, що перша декада лютого буде волога, з частими туманами та мрякою. Вночі температура — мінусова, вдень — плюсові значення або близько нуля.

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