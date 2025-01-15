У середу, 15 січня, в Україну повернулись з російського полону 25 людей.

Україна повернула з російського полону 25 українців - це військові і цивільні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених з російського полону — захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.

Повідомляється, що захисники мають важкі поранення та хвороби, тому кожен із них отримає необхідну медичну допомогу.

Обмін було проведено за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, перед цим 30 грудня між Україною та Росією відбувся 59-й обмін полоненими, тоді на Батьківщину повернулися 187 військовослужбовців ЗСУ та двоє цивільних.

Раніше повідомлялось, що у ніч з 13 на 14 січня було завдано масованого удару по об'єктах на території Росії, було застосовано приблизно 200 дронів та інші ударні засоби.

Внаслідок атаки ворог отримав досить серйозні пошкодження на досить великій території.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, удари завдавалися як у глибину російської території, так і поблизу кордону.

Відстань та географія ударів у ніч на 14 січня була різноманітною, експерт додав, що було застосовано комбіновану тактику.

Під ударами були об'єкти військово-промислового комплексу, а також ті, що забезпечують пальним Росію.

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