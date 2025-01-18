Для розробки законопроєкту було створено робочу групу, до складу якої увійшли представники державної влади та громадських організацій.

В Україні посилять відповідальність за порушення санкцій - у Раді зареєстрували відповідний законопроєкт - Ці обмеження спрямовані на припинення фінансування агресора.

У Верховній Раді зареєстрували "Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про санкції" щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Заступниця міністра юстиції Інна Богатих пояснила, що бізнес часто використовує різні схеми, аби уникнути санкцій. Зокрема, це може бути багаторазова перереєстрація компаній, відчуження активів підсанкційними особами або фіктивне банкрутство. За її словами, кримінальна відповідальність за уникнення або порушення санкцій є вкрай необхідним кроком для захисту національних інтересів.

Для розробки законопроєкту було створено робочу групу, до складу якої увійшли представники державної влади та громадських організацій. Як зазначила Богатих, мета документа – привести Україну у відповідність до стандартів Європейського Союзу, який також планує запровадити подібні заходи до травня 2025 року.

Законопроєкт пропонує встановити кримінальну відповідальність за:

умисне чи необережне порушення санкційних обмежень;

навмисне обходження санкцій.

Поріг відповідальності становитиме 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за винятком товарів військового призначення або подвійного використання, де поріг не враховується).

Передбачені покарання:

штраф у розмірі від 425 тис. грн до 2 млн грн;

позбавлення волі на строк від 2 до 10 років;

заборона обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що його ухвалення сприятиме формуванню превентивного впливу на осіб, які намагаються обходити санкції або порушують їх. Це має також стати ефективним інструментом для захисту національних інтересів України.

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