Згідно з новими нормами, банки будуть застосовувати змінені правила щодо організації управління проблемними активами.

Національний банк України встановив нові вимоги до класифікації непрацюючих кредитів у банках.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

Відтепер банки повинні визначати непрацюючі активи відповідно до оновлених підходів, які набрали чинності з початку 2025 року.

Згідно з новими нормами, банки будуть застосовувати змінені правила щодо організації управління проблемними активами, зокрема, до непрацюючих активів відносяться не тільки кредити з ознаками дефолту, але й знецінені фінансові активи, а також реструктуризовані кредити, термін прострочення яких перевищує 30 днів.

При цьому, як зазначає регулятор, ці зміни не впливають суттєво на загальний обсяг непрацюючих кредитів у банківській системі.

Окрім того, Національний банк удосконалив вимоги щодо публікації банками даних про свою діяльність. Це сприяє підвищенню прозорості інформації щодо рівня непрацюючих кредитів.

Також Politeka писала про те, що на валютному ринку України спостерігалася складна ситуація, зокрема було зафіксовано історичний рекорд для курсу долар/гривня.

Однак експерти реагують на ці курсові зміни спокійно, оскільки ослаблення гривні було очікуваним і узгодженим з міжнародними партнерами та Міжнародним валютним фондом (МВФ).