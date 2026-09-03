Понад 7 500 першокласників Рівненщини вже отримали по 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра», ще близько 1 500 заяв — на розгляді. Оформити виплату можна до 1 листопада через «Дію».

Грошова допомога в Рівненській області для родин першокласників продовжує діяти у новому навчальному році: понад 7 500 дітей, які цьогоріч пішли до першого класу, вже отримали одноразову виплату за програмою «Пакунок школяра». Ще близько 1 500 заяв наразі перебувають на розгляді.

Загалом 1 вересня до шкіл Рівненщини пішли понад 148 тисяч учнів, серед них — 10 955 першокласників. Освітню мережу області нині становлять 513 закладів загальної середньої освіти, з яких 14 — приватні. Формат навчання в кожній громаді визначають з огляду на безпекову ситуацію: очно, у змішаному або дистанційному режимі.

Державна програма «Пакунок школяра» передбачає одноразову виплату 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Як розповів директор Департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський, скористатися нею вже змогли понад 7,5 тисячі родин першокласників.

Кошти можна спрямувати на канцелярське приладдя, підручники, навчальні посібники, розвивальні ігри, а також одяг і взуття для дитини. Головна умова — щоб першокласник був готовий до навчання, наголошують в обласному департаменті освіти.

Як оформити виплату «Пакунок школяра»

Спочатку дитина має бути офіційно зарахована до першого класу. Після цього один із батьків або законний представник подає заявку через застосунок «Дія».

Дані про зарахування синхронізуються між інформаційними системами Міністерства освіти і науки та Пенсійного фонду. Після перевірки інформації виплату здійснює саме Пенсійний фонд.

За словами Петра Коржевського, «Дія» наразі є визначеним способом ідентифікації батьків або законних представників. Оформити допомогу можна до 1 листопада.

Батькам, які ще не скористалися програмою, радять звернутися по допомогу до керівництва школи або представників громади — за потреби їм допоможуть пройти весь алгоритм оформлення.

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