У Пирятинській громаді на Полтавщині після перевірок Держпродспоживслужби у чотирьох магазинах знизили торговельну націнку на окремі продукти. Відомство назвало, які товари подешевшали.

Ціни на продукти на Полтавщині перевірила Держпродспоживслужба у Пирятинській громаді — у чотирьох магазинах виявили порушення у формуванні цін, тож торговельну націнку на окремі товари знизили.

Про результати перевірок повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області, пише «Полтавська хвиля». У серпні фахівці провели чотири перевірки у Пирятинській громаді, і порушення виявили в усіх чотирьох суб'єктів господарювання.

Що виявили перевірки

Після перевірок торговельну націнку на окремі продукти знизили до 10%. Для покупців це обернулося помітним здешевшанням кількох популярних товарів.

Які продукти подешевшали

батон — із 31 до 29,20 гривні;

літр олії OLVIA — з 87 до 82 гривень;

олія «Магнолія» — з 68 до 62 гривень;

кілограм борошна «Файна» — з 29 до 26,95 гривні.

Порушення стосувалися саме формування цін, тобто завищеної торговельної націнки. Після реагування фахівців суб'єкти господарювання переглянули вартість товарів у бік зниження.

Для контексту: у липні ціни на Полтавщині зросли на 0,4% порівняно з червнем. Найбільше за місяць подорожчала соняшникова олія — на 5,1%, а найбільше подешевшали овочі — на 5%.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Полтавській області: як змінилися ціни за місяць на популярні товари.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога у Полтавській області: хто та як може оформити виплату.

Як повідомляла Politeka, на Полтавщині скасовують приміські поїзди: рейси до Кременчука та Берестина зникнуть з графіка.