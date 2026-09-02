Відключення світла у Чернігівській області на цей тиждень доповнили новими датами. Повідомляє сайт Остерської громади: графіки відключення світла в Чернігівській області 3 та 4 вересня передбачають планові знеструмлення у селі Беремицьке та в місті Остер.

3 вересня: які вулиці знеструмлять у селі Беремицьке

У четвер, 3 вересня, з 09:00 до 18:00 без електроенергії залишиться село Беремицьке. Причина — виконання ремонтних робіт на обладнанні підстанції (ПС, РП, ТП, КТП).

вулиця Лугова: 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25.

4 вересня: перелік вулиць у місті Остер

У п'ятницю, 4 вересня, також із 09:00 до 18:00 світло вимикатимуть у місті Остер. Тут заплановані роботи в системах або вузлах обліку електричної енергії.

вулиця А.О. Грановського: 3, 5, 7;

вулиця Будівельників: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

вулиця Воскресенська: 45, 47;

вулиця Дніпровської флотилії: 1, 2, 2А, 3, 4;

вулиця Затишна: 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

вулиця Колесника: 1, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 1А, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 9А;

вулиця Миру: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 7/1;

вулиця Набережна: 6, 8А;

вулиця Незалежності: 1, 2, 3, 31, 4;

вулиця Рибальська: 1, 11, 2, 3, 3А, 5, 7, 9;

вулиця Соборна: 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 4Б, 8, 8А;

вулиця Шевченка: 1, 10, 11, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

вулиця Ярослава Мудрого: 137А.

Що робити, якщо вашої вулиці немає у списку

У графіках вказані лише ті адреси, які зачепить планове відключення. Якщо вашої вулиці немає, світло має працювати у звичайному режимі. Однак у громаді радять перевіряти оновлення на офіційному сайті Остерської громади напередодні, оскільки перелік може уточнюватися.

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