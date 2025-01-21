Для військовозобов'язаних проходження військово-лікарської комісії є обов'язковим етапом у процесі мобілізації; проте не завжди рішення ВЛК задовольняють чоловіків, які їх проходять.

У вас є всього 10 днів для подання заяви на перегляд рішення ВЛК.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів юрист Олексій Шалару. Він додав, що цей термін обчислюється з моменту винесення висновку. Процедура передбачає звернення до органу вищого рівня, наприклад, до обласної ВЛК, якщо попереднє рішення було ухвалено у вашому місті.

"Якщо чоловік не згоден з рішенням ВЛК, він має право подати заяву на повторний перегляд. Але це вже має бути вищий орган: з маленького міста — до обласного, з обласного — на Київ, до республіканського рівня. Такий приклад був у мого клієнта, коли з маленького міста на Миколаївщині ми дійсно дійшли до Києва та довели правоту, що дійсно він придатний до тилових служб, а не повністю придатний", - каже Шалару.

Окрема категорія, яка може оскаржувати рішення ВЛК, — це військовослужбовці, що отримали поранення під час виконання службових обов'язків. У таких випадках є декілька шляхів дій. Наприклад, через мобільний застосунок “Армія+” або шляхом подання письмового рапорту командуванню. Юрист наголошує: усі звернення потрібно подавати виключно в письмовій формі.

"Як адвокат раджу, що якщо подаєте якісь звернення, то це повинно бути письмово. Тому що на письмове звернення повинна бути письмова відповідь. Завжди вимагайте або письмову відмову, або письмову відповідь," - додає експерт.

Останні новини України:

"Підʼїхали зелені": суд виніс вирок чоловіку, який інформував про місця перебування ТЦК

Чоловік показав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК: суд призначив покарання

Чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав ТЦК незаконними: суд розібрався з цим питанням