Клієнт звернувся до суду, сподіваючись на відшкодування, однак суд відмовив у позові.

Клієнт Ощадбанку став жертвою шахрайської схеми, втративши 63 тисячі гривень з картки після телефонного дзвінка, який він прийняв за офіційний від представника банку.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У ході розмови зловмисник переконав чоловіка, що з його рахунка намагаються зняти кошти, і попросив назвати номер картки та пароль для скасування.

Наслідки не забарилися: шахрай перерахував 59 тисяч гривень на рахунок іншого банку, а також поповнив мобільний номер на суму 4 тисячі гривень. Додатково з клієнта було стягнуто 680 гривень комісії за переказ коштів.

Після інциденту потерпілий подав заяву до банку, вимагаючи повернення втрачених грошей. Однак установа відмовилася задовольнити вимоги, посилаючись на те, що клієнт самостійно надав шахраєві конфіденційну інформацію про карткові реквізити.

Клієнт звернувся до суду, сподіваючись на відшкодування. Однак суд відмовив у позові, вказавши, що банк не несе відповідальності за шахрайські дії третіх осіб. Відповідно до рішення суду, вина банку не була доведена, а причетність його працівників до інциденту не встановлена.

«Позов не підлягає задоволенню, оскільки фінансову установу не можна притягнути до відповідальності за дії шахраїв, які вона не контролює», — переконані у рішенні суду.

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